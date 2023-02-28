'Erdoğan, Soylu'yu diğer bakanlar ve AKP'li üst düzey yöneticilerin huzurunda azarladı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın felaketin büyüklüğü konusunda kendisinin eksik bilgilendirildiğini ve müdahalede geç kalındığını belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu herkesin içinde azarladığı ileri sürüldü.

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'Erdoğan, Soylu'yu diğer bakanlar ve AKP'li üst düzey yöneticilerin huzurunda azarladı'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir süredir var olduğu öne sürülen gerilimin deprem sürecinde zirveye ulaştığı belirtildi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın aktardığı iddiaya göre depreme ilişkin yapılan bir toplantıda Erdoğan, felaketin büyüklüğü konusunda kendisinin eksik bilgilendirildiğini ve müdahalede geç kalındığını belirterek Soylu’yu diğer bakanların ve AKP’nin üst düzey yöneticilerinin huzurunda azarladı.

Söz konusu haberde detay olarak şunlara yer verildi:

"Erdoğan, depremden 6 gün sonra Adıyaman'a gitmiş ve ilk açıklamasında, 'Müdahaleleri istediğimiz hıza ulaştıramadık. Depremin yıkım etkisi 10 il ve 500 km'lik alana yayıldığı için işimiz maalesef çok zor oldu. Buna bir de bölgedeki kamu görevlilerinin kendisinin ya da ailesinin yıkım altında kalması eklenmiştir. Bölgede sert bir kış yaşanıyor olması da bir diğer engel olarak önümüze çıkmıştır. Yolların bir kısmı da ciddi bir trafik yüküne maruz kalmıştır' dedi.

Bu açıklama, Erdoğan'ın müdahalede geç kalındığını kabul ettiği anlamını taşırken AKP üst düzey yöneticilerinin ve bakanların katıldığı deprem konulu bir toplantıda bu gecikmenin yansımaları yaşandı.

'GERİLİMİ DOĞRULAR NİTELİKTE'

İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan afetin büyüklüğü konusunda kendisinin yeterince bilgilendirilmediğini belirterek Bakan Soylu’ya kızdı. Soylu’nun yapacağı sunum ise en sona bırakıldı.

Dün ise Erdoğan, 'Depremin ilk günleri Adıyaman’da arzu ettiğimiz çalışmaları maalesef yürütemedik. Hakkınızı helal edin' diyerek helallik istedi. Erdoğan’ın bu açıklaması da gerilimi doğrular nitelikte." 

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