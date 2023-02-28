Kızılay skandalında yeni perde: İkinci el eşyaları para karşılığı elden çıkarmışlar, depremde üç büyük şirkete de çadır satmışlar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği ile bölgedeki eczanelere parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'la ilgili yeni gelişme yaşandı.

Gazeteci Murat Ağırel, kuruluşun Michelin, OPET, Arçelik gibi şirketlere de parayla sattığını duyurdu; ayrıca şu bilgiyi ekledi: "(...) Sadece çadır mı? Hayır efendim. Kızılay başka ne satmış? Hani gönderdiğimiz ikinci el eşyalar var ya. İşte onları da satmış."

Ağırel'in Cumhuriyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Burada asıl mesele Kızılay. Kızılay başkanı yaptığı açıklamada 'Ahbap almasaydı AFAD’a verecektik çadırları' dedi. Peki sadece AHBAP’a mı çadır satmışlar? Hayır. En zor zamanımızda soğukta tir tir titreyip çadır ararken Kızılay elindeki çadırları 'maliyetine' başka kurum ve şirketlere de satmış!

TEB, yani Türk Eczacılar Birliği depremin ilk günü bölgede konuşlanmaya çalıştı. Konteyner, çadır aradı. Bulamadı. Kızılay’a sordu. Kızılay, 'Bizde çadır var' dedi ve pazarlık başladı. Ne yazık ki TEB, 5 adet 76 metrekare çadırı 800 bin TL bedel ile satın aldı.

Bakın, bölgede yardıma muhtaç insanlara ücretsiz ilaç dağıtacak olan kamu kuruluşu tanesi 160 bin TL’ye Kızılay’dan çadır alıyor. Sadece bu kurumlar mı? Mesela Fransız Michelin lastik firması yardım için çadır almış tanesi 19 bin TL’den, OPET de tanesi 19 bin TL’den almış. Arçelik 100 adet çadır almış 2 milyon 242 bin TL ödemiş. Sadece çadır mı? Hayır efendim. Kızılay başka ne satmış? Hani gönderdiğimiz ikinci el eşyalar var ya. İşte onları da satmış.

'HESAP VERECEKSİNİZ'

Kızılay’ın 2021 faaliyet raporuna göre 2019 yılında 1 milyon 2020 yılında 759 bin ikinci el eşya satmış! Yönetim kurulu üyeliği ile birlikte 98 bin TL maaş alan genel müdür ve 76 bin TL maaş alan genel müdür yardımcılarının yönettiği Kızılay.

Çok yazık, çok... Yani AHBAP ya da başka bir yardım kuruluşu yana yakıla çadır aramasa veyahut bu paraları vermese demek ki Kızılay elindeki çadırları satmak için bekletecekti. Gidip kendi gözlerimle gördüğüm ağzı yüzü kanayarak öksüren çocukları umursamayıp çadır göndermeyecekti. Sadece Kızılay değil, dahası var. Hesap vereceksiniz derken şaka yapmıyordum."

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