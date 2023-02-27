Osmaniye'de 'çadırlar bekletildi' iddiasını paylaşan iki gazeteci tutuklandı

Osmaniye'de Mutlu Şehir Osmaniye sayfası yöneticisi gazeteci Ali İmat ve kardeşi gazeteci İbrahim İmat, depremzedelere yardım için gelen çadırların bekletildiği iddiası ile ilgili yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

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Osmaniye'de 'çadırlar bekletildi' iddiasını paylaşan iki gazeteci tutuklandı

Osmaniye'de Mutlu Şehir Osmaniye sayfası yöneticisi gazeteci Ali İmat ve kardeşi gazeteci İbrahim İmat, depremzedelere yardım için gelen çadırların bekletildiği iddiası ile ilgili yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

GAZETECİLERE 'YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇLAMASI 

Anka'nın aktardığına göre; Osmaniye'de yerel gazetecilik yapan Ali İmat ve kardeşi gazeteci İbrahim İmat hakkında, depremzedelere yardım için gelen çadırların bekletildiği iddiasıyla ilgili yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli işlem başlatıldı.

Gazeteciler Ali ve İbrahim İmat hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" başlıklı 217A maddesi kapsamındaki suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı verildi. Osmaniye Kapalı Cezaevi’ne gönderilen gazeteciler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.  

Tutuklamaya gerekçe gösterilen paylaşımlar:

Osmaniye'de 'çadırlar bekletildi' iddiasını paylaşan iki gazeteci tutuklandı - Resim : 1

Osmaniye'de 'çadırlar bekletildi' iddiasını paylaşan iki gazeteci tutuklandı - Resim : 2

 
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