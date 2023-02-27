Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz: Vatandaşlarımız 'çadır' diye haykırıyor; artık barınma sorununu çözün

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremde adeta yerle bir olan Hatay’da daha sonra meydana gelenler afetin boyutunu artırdı. Çok sayıda yurttaş evsiz kalırken çadırların yetersiz olması nedeniyle sağlık sorunları ile de karşı karşıya kalıyor. Çadırların depremden 21 gün sonra da yetersiz olmaları tepkileri artırıyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 20 Şubat’ta meydana gelen ikinci depremden sonra ilçede çok ciddi hasar oluştuğunu belirten Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, afet bölgesindeki yurttaşların devam eden barınma sorununa dikkat çekti.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, “Tüm mahallelerimizde manzara aynı; vatandaşlarımız, feryat figan çadır diye haykırıyor. Barınma sorunumuzun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Buradan bir kez daha duyuruyorum. Samandağ'ın barınma sorununu artık çözün” açıklamasını yaptı.

Başkan Eryılmaz’ın sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

"Kuşalanı, Gözene, Eriklikuyu, Koyunoğlu, Uzunbağ ve Yoğunoluk Mahallelerimizi ziyaret ettik. İkinci depremle birlikte hasar alan çok evimiz var. Tüm mahallelerimizde manzara aynı; vatandaşlarımız, feryat figan çadır diye haykırıyor. Barınma sorunumuzun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Buradan bir kez daha duyuruyorum. Samandağ'ın barınma sorununu artık çözün.”