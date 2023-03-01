Muhalefetin Kızılay ve deprem önergelerine ret

TBMM Genel Kurulunda Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin 'Kızılay', HDP'nin 'deprem' ve CHP'nin 'depremin tarımsal üretime etkileri' konularındaki grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, üç partinin de önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.