AKP'de beş ilin başkanı değişti

AKP’nin Erzurum, Gümüşhane, Giresun Kocaeli ve Mersin illerinde il başkanlarının değiştirildiği açıklandı.

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AKP'de beş ilin başkanı değişti

AKP’de beş ilin il başkanları değiştirildi. AKP Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun görmesiyle Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin illerinde il başkanlarının değiştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir atandı.

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