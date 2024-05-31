Kanal D'den İnci Taneleri dizisinin yerine yeni dizi. Kadro da belirlendi

Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün başrol oyuncusu olduğu İnci Taneleri dizisi sezon finali yaparken yeni Kanal D dizisinde detaylar belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; BKM’nin Kanal D için çekeceği “Annem Ankara” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

ANNEM ANKARA DİZİSİ BAŞLIYOR

Bergüzar Korel kızı Leyla’yı dünyaya getirdikten sonra “Düğüm” adlı dijital diziyle Prime Video’da seyirciyle buluşmuştu. Ünlü oyuncu sezon öncesi gelen teklifleri değerlendiriyor. Korel’e sezonun iddialı işlerinden BKM’nin Kanal D için çekeceği “Annem Ankara” dizisinden teklif gitti.

Diziyi senarist Başak Angigün’ün evlatları için büyük bir savaş veren kendi annesi Zuhal Angigün’ün gerçek hayat hikayesinden esinlenerek kaleme aldı. Bergüzar Korel’in kabul ederse cefakar bir anneye hayat vereceği diziyi usta yönetmen Faruk Teber yönetecek.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel, Yeşilçam’ın sükse yapmış oyuncularından Hülya Darcan ve Tanju Korel’in kızları olması nedeniyle de sıkça merak edilir. Ünlü oyuncu, 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Korel’in çocukluğu Ulus’ta geçmiştir ve ilk öğrenimine yine burada Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu’nda başlamıştır. Sanatçının orta öğrenimi Yıldız Koleji’nde, yüksek öğrenimi ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde olmuştur.

Ancak oyuncunun kökeni Arnavut, Girit ve Rumeli kökenlidir. Aslen Balkan göçmeni olan oyuncu, kişisel hayatında birçok sosyal sorumluluk projesine destek vermekte ve reklam filmlerinde rol oynamaktadır.