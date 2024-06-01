Erzurum'da 120 polis katılımlı 'huzur' operasyonu

Erzurum'da kent genelinde 'Huzurum Erzurum Projesi' kapsamında yaklaşık 120 polisin katılımıyla denetim ve kontroller yapıldı.

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Erzurum'da 120 polis katılımlı 'huzur' operasyonu

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzurum Erzurum Projesi" kapsamında kent genelinde yaklaşık 120 polisin katılımıyla denetim ve kontroller yapıldı.

Operasyon kapsamında Palandöken ilçesinde 13 farklı noktada sürücülere kimlik kontrolü yapıldı. Araçların muayeneleri ve teknik yeterliliklerinin kontrolleri de gerçekleştirildi.

Denetimlerde suç unsuru aranan araçların muayenelerinin olup olmadığı gibi teknik yeterliliklerine ilişkin kontroller de gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, halkın güvenliği için 120 polisle uygulama yaptıklarını belirterek, "Ayrıca aranan şahıslar üzerinden de uygulama yapmaktayız. Daha önce de bu uygulamalarımız vardı. Emniyet güçlerimiz 7 gün 24 saat sahadalar." dedi.

Yırtar, asayiş uygulamalarına belirli aralıklarla devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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