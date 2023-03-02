Anayasa Mahkemesi, HDP’nin itirazını görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP), hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılmasına karar verilmesi istemini, 9 Mart’ta inceleyecek.

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin itirazını görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), 9 Mart’ta Halkların Demokratik Partisinin (HDP), hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararının kaldırılmasına karar verilmesi istemini inceleyecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de açılan davada yasal süreç devam ederken, partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak’ta bloke konulmasına karar verilmişti.

Bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından 9 Mart’ta ele alınacak.

Kaynak: İHA

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