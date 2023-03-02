Türkkan ve Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı
Adalet ve Anayasa Komisyonu'ndan oluşan karma komisyon İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır'nın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarının görüşüleceği TBMM Karma Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.
Yapılan toplantının ardından Adalet ve Anayasa Komisyonu'ndan oluşan karma komisyon İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır'nın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
Son Güncelleme: