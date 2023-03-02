KHK mağduriyetleri bitmiyor: Yargı cezayı öteledi banka ise hesabına bloke koydu

15 Temmuz 2016'daki Fethullahçı darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile bin 748 vakıf ve dernek kapatıldı. Bu derneklerde yönetici olanların birçoğu hakkında FETÖ soruşturmaları başlatıldı.

Diyarbakır’daki bir dernek de FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatıldı. Derneğin yöneticilerinden S.T. hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme, S.T. hakkında kararını verdi ve 5 yıl suç işlememesi şartıyla hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; özel bir şirkette çalışan S.T, geçen ay çalıştığı iş yeri tarafından maaş hesabı açması için bir bankaya yönlendirildi. Daha önce bu bankada hesabı olmayan S.T, yaptığı başvuruda yöneticisi olduğu derneğin KHK ile kapatılması nedeniyle savcılık tarafından 'kısıtlı listesi'ne alındığını öğrendi.

AÇILAN HESABA BLOKE KONULDU

Hesap açma başvurusu reddedilen S.T, iş yerinden de "Hesap açtırmazsan işine son vermek zorunda kalırız" şeklinde uyarı aldı. 6 Şubat'ta Maraş merkezli depremde evi hasar gören ve işsiz kalma riski yaşayan S.T, bankada hesap açtırmak için savcılığa ve bankanın genel merkezine başvuru yaptı.

S.T. yaptığı başvuruların ardından tekrar bankanın Diyarbakır'daki bir şubesine gitti. Banka personelinin yöneticiler ve genel merkezle yaptığı görüşmeler sonucunda S.T'nin hesap açmak için yaptığı başvuru kabul edildi. Ancak hesap açılır açılmaz bloke konuldu.

HER AY VEZNEYE GİDECEK

Şimdilik işsiz kalmaktan kurtulan S.T, hesabında bloke olduğu için her ay maaşı yattığında banka şubesine giderek maaşını alabilecek. Banka, her ay başında hesaptaki blokeyi kısa süreliğine kaldırarak, vezneden hesabındaki miktarı S.T'ye ödeyecek. Geçici bir formülle maaşını alabilecek olan S.T, hesabındaki bloke nedeniyle istediği zaman istediği miktarda para çekme ve yatırma işlemi yapamayacak.