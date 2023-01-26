Meral Akşener'in yardımcısı istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde İYİ Parti'nin de aday çıkarabileceği yönündeki ifadelerinin ardından istifa etti.

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Meral Akşener'in yardımcısı istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamalarla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı. 

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'sokaktan' itiraz olduğunu ileri süren Paçacı, CHP Lideri'nin diretmesi durumunda altılı masanın çoklu aday formülüne dönebileceğini söylemiş; Paçacı "İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. '2. tura kalanı destekleyin' diyebilir'' ifadelerini kullanmıştı. 

Paçacı: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'sokaktan' itiraz var, diretirse İYİ Parti kendi adayını çıkarabilirPaçacı: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'sokaktan' itiraz var, diretirse İYİ Parti kendi adayını çıkarabilirSiyaset

İSTİFA ETTİ 

Söz konusu açıklamaların tepki çekmesi sonrası, Paçacı Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. 

Paçacı istifa açıklamasında ''Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum'' ifadelerini kullandı. 

İstifa açıklamasının tamamı şöyle:

''Aziz Milletimizin bilgisine.

Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.

Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan,

Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi,

Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla;

İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.''

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