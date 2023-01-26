Paçacı: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'sokaktan' itiraz var, diretirse İYİ Parti kendi adayını çıkarabilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'yle birlikte çalıştıkları altılı masadan çıkacak 'ortak aday'a ilişkin Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, söz konusu tartışmayla ilgili sorular karşısında isim vermekten özellikle kaçınıyor, 'seçilebilecek aday' vurgusunda bulunmakla yetiniyordu; buna karşın Paçacı, tabanın eğilimiyle ilgili net ifadeler kullandı. Siyasetçinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için tüm kriterleri karşılamasına rağmen 'sokağı' gerekçe göstererek adaylığına itiraz etmesi dikkati çekti.

Alçı'nın Paçacı'nın sözlerinin ardından 'mezhepsel önyargılar' notu düşmesi ise ilgi çeken bir başka detay.

Nagehan Alçı'nın 'Cihan Paçacı: Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ben aday tartışmalarını sorarak başladım ancak Paçacı önce bir genel değerlendirme yapmak istedi. Şunları söyledi: 'Nagehan Hanım, biz başından itibaren 'kazanacak aday' diyoruz. Zaten herkes bu tanımda mutabık olacaktır. Öncelikle ben Tayyip Bey’in kaybedeceği kanaatindeyim.'

Cihan Bey’e 'Madem Tayyip Bey kaybedecek o zaman bundan kim aday olsa kazanacak sonucu çıkar, kazanacak aday vurgusu anlamını yitirmez mi?' diye sordum.

'Doğru bir soru ancak burada nüanslar var' diyerek devam etti: 'Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var.'

NOT: Paçacı, üzülerek toplumdaki mezhepsel ön yargılara işaret ediyor burada ama ben Nagehan Alçı olarak bu ön yargılarla mücadele etmemiz gerektiği kanaatindeyim, 2023 Türkiye’si böyle ön yargılara teslim olacak bir ülke olmamalı

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'İKİ İHTİMAL VAR, YA KEMAL BEY YENİ BİR ADAY ÖNERİR YA DA KENDİSİNDE DİRETİR'

'Kemal Bey son derece kararlı, partisi de yekvücut şekilde arkasında sapasağlam duruyor. Siz Kılıçdaroğlu ile ilgili sahada olumsuz bir tablo var dediniz. Ne olacak o halde? Sayın Akşener ve İYİ Parti Kemal Bey’in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak?' diye sorduğumda Cihan Bey,

'Şayet böyle bir şey olursa İYİ Parti bu konuya itirazını kayda geçirmiş olur. Ondan sonra iki ihtimal var, ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir.'

'Sizce hangisi daha olası?'

'İkincisi gibi görünüyor.'

'İYİ PARTİ DE KENDİ ADAYINI ÇIKARABİLİR'

'O zaman ne olur?'

'6’lı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir.'

'Böyle bir senaryo mümkün mü? İYİ Parti aday olarak kimi çıkarır? Ekrem İmamoğlu’nu mu?'

'Bakın partide genel hava Ekrem Bey’den yana. Ama İYİ Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP’li bir aday olmaz. Böyle bir şey doğru da değil. Zaten Meral Hanım başından beri bu belediye başkanları için genel başkanlarının göstermesi koşulu ile sıcak bakacağını söylüyor. Ekrem Bey de böyle bir şeye sıcak bakmaz. Böyle bir durumda İYİ Parti kendi içinden bir isim çıkarır.'

'Meral Hanım kendisi aday olur mu bu durumda?'

'Hayır, Meral Hanım başından beri çok net bir şekilde kendi ile ilgili feragatte bulundu, hedefini koydu.'

'Sayın Akşener ısrarla 2018’deki yanlışa düşmeyeceğini, ortak adayda ısrar edeceğini söylüyor ama Cihan Bey' deyince...

'Tabii esas arzumuz ortak aday, ben size tüm seçenekleri sıralıyorum, böyle bir şey olacak demiyorum Nagehan Hanım. Size söyledim, partide genel eğilim Sayın İmamoğlu’na yakın ancak Sayın Kılıçdaroğlu’nun önermesi koşulu ile'

'PARTİ KURULLARI ŞU ANDA KEMAL BEY'İ ONAYLAYACAK NOKTADA DEĞİL'

Sayın Paçacı bu durumda bugünkü toplantıda neler konuşulacak? İsim zikredilecek mi? Ve partideki genel hava böyleyse Sayın Kılıçdaroğlu’nun ismi geldiği takdirde adaylığına Sayın Akşener onay verecek mi?

'Nagehan Hanım parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak.'

'İYİ Parti’de daha fazla Mansur Yavaş’ın adaylığına sıcak bakıldığı yönünde bir iddiayı seslendirenler de var. Bu iddiaya ne diyorsunuz?'

'Bizim partide başından beri hava aynıydı aslında. Mansur Bey’e yönelik tercih hiçbir zaman daha baskın olmadı. Ancak bugünkü toplantıda Genel Başkan masaya herhangi bir isim getirmeyecek, prensip olarak aday belirleme sürecini ele alacak, ancak diğer liderler isim zikreder mi onu bilemem…'