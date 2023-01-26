Kılıçdaroğlu'ndan Regaip Kandili mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda huzur ve bereket temennisinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, bu güzel coğrafyada herkesin birlik ve beraberlik içinde barış, huzur ve bereket dolu yarınlarda yaşamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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