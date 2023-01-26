MHP'de Sinan Ateş istifaları peş peşe geldi: Binlerce üye istifa etti!

Sinan Ateş cinayeti soruşturması MHP'ye doğru genişliyor. Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden MHP Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalemi Emre Yüksel, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 17'e çıktı.

inan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülmesinin sonra MHP'de üye sayısının 480 bin 584’ten bugün itibariyle (26 Ocak) 464 bin 92'ye düştüğü görüldü.

MHP, 16 BİN 492 ÜYE KAYBETTİ

Yeniçağ'ın haberine göre, MHP bu süreçte 16 bin 492 üye kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta 2022'de, binadan çıktıkları sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Selman Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti.

Kaynak: Gerçek Gündem