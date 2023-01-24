Bahçeli'nin, Sinan Ateş sorusuna verdiği yanıta Ümit Özdağ'dan tepki: Bir bildiğim vardı elbet

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülmesiyle ilgili olarak MHP'den bazı isimlerin cinayetle ilgili olduğu iddia edildi.

Sinan Ateş cibayetiyle ilgili olarak Twitter ve Meclis kürsüsünden daha önce açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. MHP ile bu cinayeti irtibatlandıranların peşlerini asla bırakmayacağız" diyerek partisiyle cinayet arasındaki ilişkiyi reddetti.

"İŞİNE BAK, İŞİNE"

Bugün ilk kez TBMM Grup Toplantısı sonrası VOA Türkçe muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu tarafından Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayeti soruldu.

Yazıcıoğlu, "Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’ye yönelik iddialar var, bu iddialara yanıt verecek misiniz” diye sorması üzerine MHP Genel Başkanı, “işine bak işine” yanıtını verdi. Yazıcıoğlu’nun sorusu sonrası Bahçeli’nin özel kalem müdürü Fikret Hayali ile MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak’ın Yazıcıoğlu’nu iteklediği görüldü.

"BİR BİLDİĞİM VARDI ELBET"

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ, NE DEMİŞTİ?

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak adı geçen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un ilişkilerine dikkat çeken Özdağ, "Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir ekibin elemanı mıdır? Evet, bir ekibin unsurudur. Kimdir bu ekip? İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın bunlar bir ekiptir. Birlikte hareket ederler. Amaçları da İzzet Ulvi Yönter'in Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına taşınmasıdır. Bunun için bu ekip şu ana kadar ülkücü hareket üzerinde, MHP üzerinde etkili olabilecek bütün eski ülkü ocakları genel başkanlarını sırası ile partiden tasfiye etmiştir. Sinan Ateş, bu ekiple birlikte hareket etmediği için bu ekip tarafından hedef alındı. Neticede görevden alındı. Görevden alındıktan sonra da bu arkadaşla ilgili her zaman yapmış oldukları iftira kampanyasını yapmaya başladılar" dedi.

DAVUTOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ: NEZAKETSİZ TAVRINIZIN ALTINDA BU KORKULAR MI VAR?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP'lilerin gazeteci Yıldızoğlu'nu iteklemesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kim korkar gazeteciden biliyor musunuz? Şaibeli işleri olan, kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar. Görevini yaparak size akademisyen Sinan Ateş cinayetini soran kadın gazeteciye karşı nezaketsiz tavrınızın altında bu korkular mı var?"

Kaynak: Gerçek Gündem