MHP lideri Bahçeli’ye ilk kez Sinan Ateş cinayeti soruldu: “İşine bak işine”

Yazıcıoğlu, “Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’ye yönelik iddialar var, bu iddialara yanıt verecek misiniz” diye sorması üzerine MHP Genel Başkanı, “işine bak işine” yanıtını verdi. Bahçeli'nin tepkisinin ardından MHP'li yöneticiler gazeteci Yazıcıoğlu'nu itekledi.

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Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Doçent Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara Çukurambar’da öldürüldü. Milliyetçi Hareket Partisi’nden bazı isimlerin cinayetle ilgili olduğu iddia edilmesine rağmen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bu soru bugüne kadar hiç sorulamadı.

Ülkücü camiada infial yaratan olay ile ilgili olarak Twitter ve Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamalarda “Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. MHP ile bu cinayeti irtibatlandıranların peşlerini asla bırakmayacağız” diyerek partisiyle cinayet arasındaki ilişkiyi reddeden MHP liderine ilk kez bu soru bugün TBMM Grup Toplantısı sonrası soruldu.

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GAZETECİYE TEPKİ: İŞİNE BAK İŞİNE

VOA Türkçe muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu, “Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’ye yönelik iddialar var, bu iddialara yanıt verecek misiniz” diye sorması üzerine MHP Genel Başkanı, “işine bak işine” yanıtını verdi. Yazıcıoğlu’nun sorusu sonrası Bahçeli’nin özel kalem müdürü Fikret Hayali ile MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak’ın Yazıcıoğlu’nu iteklediği görüldü.

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KILIÇDAROĞLU’NA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bahçeli, 10 Ocak’ta yaptığı konuşmada, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti.

Bahçeli, “Suskunluğumuz asaletimizdendir. Bir lafa bakarız laf mı diye, bir de söyleyene bakarız adam mı diye. Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Kılıçdaroğlu... Şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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