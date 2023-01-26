Ümit Özdağ'dan ilginç iddialar: Akşener 2018'de 'Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz, gerekçesini sorma' demiş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski 'yol arkadaşı' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili ilginç iddiaları ileri sürdü.

Siyasetçi, 'insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak' ve 'Genel başkan, başkanlık divanı, genel idare kurulu, merkez disiplin Kurulu, merkez danışma ve yüksek istişare kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak' gerekçesiyle İYİ Parti'den ihraç edilmişti. Daha sonra dava açarak partiye dönen Özdağ, kısa bir süre sonra istifa etmişti.

Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında Kenan Taş’ın sorularını yanıtlayan Özdağ, 2018'de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 52.6'sını alarak yeniden bu göreve geldiği seçime değinen Özdağ, şunları söyledi:

'BİLEREK YAPILDIĞINI BİLİYORUM'

"Geçen seçimde neden seçim ikinci tura kalmadı? Meral Akşener son bir ayda çalışmalarını durdurdu. Kampanya başladığı zaman oyları yüzde 16’ydı. Yüzde 7’ye kadar düşmesine müsaade etti. Meral Akşener’in aldığı oy kadar oy alsaydı seçim ikinci tura kalırdı. Bilerek yapıldığını biliyorum.

'BANA GEREKÇESİNİ SORMA'

Meral Akşener’in siyasal kampanyasını yöneten yönetici seçimlerden bir ay önce Meral Akşener’in kendisini Ankara’ya çağırıp, genel merkezde dinlenmeyen odaya götürüp, 'Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bana gerekçesini sorma' dediğini ben partiden ayrıldıktan sonra bana anlattı. 'Bunu açıklarsanız inkar ederim' dedi.

Bir de şunu ekledi, 'Ben bu açıklamayı İstanbul’da seçimlerden üç gün sonra yaptım ve Meral Akşener telefonla beni tehdit etti' dedi. Meral Akşener de ben de bu kişinin kim olduğunu biliyoruz. Meral Akşener'in hiçbir tehdidinden korkma. Çık ve açıkla kardeşim. Türk halkına borçlusun."