HDP'den Demokratik Cumhuriyet Konferansı: Program belli oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 4-5 Şubat tarihlerinde, İstanbul’da ‘Demokratik Cumhuriyet Konferansı’ düzenleyecek.

HDP’nin 4-5 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştireceğini ilan ettiği “Demokratik Cumhuriyet Konferansı” 14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde gerçekleşecek olması nedeniyle önem taşıyor.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yapacağı açılış konuşmalarıyla 4 Şubat’ta başlayacak konferansın ilk oturumunda, Ahmet Türk, Murat Belge, Necmiye Alpay, Oya Baydar ve Rıza Türmen, Süreyya Karacabey’in moderatörlüğünde “Cumhuriyet: Yüyılın Muhasebesi” konusunu tartışacak.

"CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDA KÜRTLER"

“Cumhuriyet’in Kuruluş Dinamikleri”nin tartışılacağı ikinci oturumda, moderatörlüğü Ayşegül Devecioğlu üstlenirken, “Cumhuriyet bir sözleşme miydi” başlığı ile Barış Ünlü, “Cumhuriyet’in kuruluşunda Kürtler” başlığı ile Hamit Bozarslan, “Demokratik bir milliyetçilik-Neden olamadı” başlığı ile Tanıl Bora, “Türkiye’de kapitalizmin 100 yılı” başlığı ile Özgür Öztürk, “Cumhuriyet’in kuruluş dinamiği olarak patriyarka ve feminist mücadele” başlığı ile Hülya Osmanağaoğlu ve “İnançlar ve Cumhuriyet” başlığı ile Ayhan Yalçınkaya konuşacak.

ANAYASALAR TARTIŞILACAK

Konferansın dördüncü oturumunda, Cumhuriyet’in anayasal serüveni masaya yatırılacak. Sevilay Çelenk’in moderatörlüğü ile işlenecek oturumda, Murat Sevinç, “1921 Anayasası: İmkan, ütopya, pragmatizm” başlığı üzerinden söz alacak. Dinçer Demirkent’in “1924 Anayasası: İmkanı kapatan ikinci kuruluş mu” ile söz alacağı oturumun sonunda Levent Köker, 1961 ve 1982 Anayasalarının Demokratik Cumhuriyet açısından eleştirisine dair konuşacak.

DEMOKRASİ VE CUMHURİYET TARTIŞMALARI

Konferansın ikinci günü ise iki yüzyılına girerken “Demokrasi” ve “Cumhuriyet” üzerine değerlendirmeler ile başlayacak. İlk oturumda moderatör olarak Faruk Alpkaya yer alırken, “2’nci yüzyılda Cumhuriyet fikri” başlığıyla Nilgün Toker, “Cumhuriyet’in demokrasiyle imtihanı” başlığıyla Bekir Ağırdır, “Eşit yurttaşlık” başlığıyla Füsun Üstel, “Cumhuriyet ve Demokratik Ulus” başlığıyla ise Cengiz Çiçek sunuma yapacak.

MÜCADELE ARAYIŞI

Demokratik Cumhuriyet ve siyasal-toplumsal güçlerin mücadele arayışı üzerine tartışmaların yürütüleceği ikinci günün ikinci oturumunda, moderatör olarak Perihan Koca yer alacak. Can Soyer’in “Cumhuriyet ve ötesi: İkinci yüzyıl için mücadele” konusunu ele alırken, Ferda Koç Cumhuriyet’in neden demokratikleşemediğini ve nasıl demokratikleşeceğini anlatacak. Nuray Sancar’ın, “Katılımın ötesinde: Halkın demokrasisi, halk cumhuriyeti için sınıfsal bir çerçeve” konusuyla konferansta yer alırken, Kenan Kalyon, Demokratik Cumhuriyet ve üçüncü yol siyaseti üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

KÜRTLER NE İSTİYOR?

“Nasıl bir gelecek, nasıl bir Cumhuriyet” tartışmalarının işleneceği üçüncü ve dördüncü oturumda ise moderatörler Şebnem Oğuz ve Onur Hamzaoğlu olacak. Bu oturumda Yüksel Genç “Kadınlar ne istiyor”, Aslı Odman “Emekçiler ne istiyor” Mustafa Aslan “Aleviler ne istiyor”, Tayip Temel ise “Kürtler ne istiyor” sorularını cevaplayacak. Livan Orman’ın, gençlerin ne istediğine dair anlatımlarda bulunacağı konferansta, Pakrat Estukyan ise azınlıkların ne istediğine dair fikir yürütecek. Ecehan Balta’ya “Ekolojik toplum imkanı” başlığı ile mikrofon uzatılacak konferans, Haluk Levent’in Demokratik Katılımcı ekonominin imkanları üzerine sürdüreceği tartışmaların ardından açıklanacak sonuç bildirgesiyle son bulacak.