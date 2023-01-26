MHP'li isimler tutuklanmıştı: Semih Yalçın'dan 'Sinan Ateş' açıklaması

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada MHP’li isimlerin tutuklanması üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklamalarda bulundu.

Yalçın, MHP Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve özel kalemi olduğu ifade edilen Emre Yüksel’in tutuklanmasının ardından “Gerçek dışı haberlere çirkin algı operasyonlarının” yapıldığını iddia etti.

“ÖLENİN HATIRASINA SAYGISIZLIK”

MHP’ye karşı iftira ve karalama kampanyası gerçekleştirildiğini öne süren Yalçın şunları ifade etti:

“Menfur bir suikast üzerinden siyasi çıkar elde etme çabasındaki izansızlar, zan altında bıraktıkları masum ve suçsuz insanların ailelerini ve çocuklarının duygularını bile göz ardı etmektedir. Evlerine ateş düşen mazlum insanların acıları da insafsızca, ahlaksızca istismar edilmektedir. Ailelerin, annelerin, babaların, kardeşlerin, bacıların canı hoyratça acıtılmaktadır. Sadece diriye değil, ölüme ve ölenin hatırasına da saygısızlık edilmektedir. İktidar hırsıyla böylesine küçülerek siyaset yapmak, politika değil, pespayelik, kepazeliktir. Bu nefret siyasetinin varacağı yer hüsrandır. Bu tiksindirici siyaset anlayışının getireceği hiçbir fayda yoktur. Tam tersine ona tenezzül ve tevessül edenleri yok edecektir.

MHP ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek maksadıyla ülkeyi gerginlik ortamında seçime götürmek isteyenler, bu ağır ve yanlış hesabın altında kalacaklardır. Mesele MHP ve Cumhur İttifakı aleyhinde algı operasyonu olmaktan çıkmış, toplumsal bozgunculuk ve kaos oluşturma hevesine dönüşmüştür. Sadece MHP ve partililerimiz aleyhinde iftira ve yalan kampanyasıyla yetinilmemekte, topluma kin ve nefret tohumları ekilmeye çalışılmaktadır.

Bilinmelidir ki siyaset bir oyun değil, fevkalade ciddi bir meseledir. Siyasi kavga işin doğasında vardır. Tarafların çekişme veya tartışmalarında bazen atmosfer elektriklenebilir, üslup ve dil sertleşebilir. Hatta bazen işler kavgaya kadar varabilir. Ama siyasette belden aşağı vurmaya ne rızamız, ne tasvibimiz, ne de tahammülümüz vardır. Bu tür siyaset anlayışı bumerang gibidir, dönüp ona tevessül edeni vurur.

Yalan yere yemin edip hakkımızda uydurma bilgiler üreterek halkı aldatmaya, kamuoyunu aleyhimize çevirmeye çalışanlardan ürküp kıblemizi değiştirmez, yeminimizden dönmeyiz. Camiamızı sindirip partimizi ve teşkilatlarımızı yıldıracağını, korkutacağını sananlar avuçlarını yalayacaktır. Altta yer delinmedikçe, üstte gök çökmedikçe MHP'nin kararlı duruşu bozulamayacak, tutarlı siyaseti değişmeyecektir. MHP, yapıcı ve ilkeli siyasetinden taviz vermeden kararlı bir tavırla yoluna devam edecektir.”

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Milletimiz, çirkin tezgahlara gelmeyecektir. Türkiye’nin bir anafora sürüklenmesine izin vermeyecektir. Yalan ve iftira, entrika ve kaos endüstrisine yatırım yapan muhalefetin siyaset borsasındaki hisselerine itibar etmeyecektir. Siyaset ikliminde sahnelenen ahlaksız senaryolara seyirci kalmakla yetinmeyecek, en adil hakem olarak gereken hükmü verecektir. 14 Mayıs akşamı sandıkta zillet hülyaları değil, milli irade gerçeği tecelli edecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem