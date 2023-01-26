Sinan Ateş cinayetinde MHP'li iki isim daha tutuklandı

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden MHP Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalemi Emre Yüksel, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 17'e çıktı.

YALÇIN YALANLAMIŞTI

Semih Yalçın, Emre Yüksel'in özel kalemi olduğu iddialarına şu yanıtı vermişti:

"MHP Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcılarının özel kalem kadrosu olmadığı gibi genel merkezde veya TBMM MHP Grubu'nda herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta 2022'de, binadan çıktıkları sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Selman Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA