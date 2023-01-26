Sinan Ateş cinayetinde MHP'li iki isim daha tutuklandı

Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından MHP Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalemi Emre Yüksel, tutuklandı.

Son Güncelleme:
Sinan Ateş cinayetinde MHP'li iki isim daha tutuklandı

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden MHP Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalemi Emre Yüksel, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 17'e çıktı.

YALÇIN YALANLAMIŞTI

Semih Yalçın, Emre Yüksel'in özel kalemi olduğu iddialarına şu yanıtı vermişti:

"MHP Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcılarının özel kalem kadrosu olmadığı gibi genel merkezde veya TBMM MHP Grubu'nda herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta 2022'de, binadan çıktıkları sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Selman Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sinan Ateş MHP
Son Güncelleme:
Rekabet Kurulu’ndan Whirlpool Vestel hakkında soruşturma kararı Güncel 26 Ocak 2023 12:01
458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören yasa yürürlükte Güncel 26 Ocak 2023 12:01
İstanbul Barosu Başkanı: Yurttaşlarımızın alın terine göz dikenleri uyarıyoruz... Güncel 26 Ocak 2023 11:50
Dumlupınar Üniversitesi öğrenci sıralarıyla kaçak inşaat Güncel 26 Ocak 2023 11:45
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor!
Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam' Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R yapıyorum, gençliğime ver hocam'
Talepleri düzenlemeye girdi: EYT ile birlikte emekli olabilecekler EYT ile birlikte emekli olabilecekler
EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu? EYT emeklisinin alacağı net ücretler belli oldu: Maaş, yıllara göre değişiyor mu?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızları ilk kez görüntülendi!