Rekabet Kurulu’ndan Whirlpool Vestel hakkında soruşturma kararı

Rekabet Kurulu’nun Whirlpool Beyaz Eşya ve Vestel hakkında rekabet soruşturması açılmasına yer olmadığı kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından iptal edildi. Bunun üzerine kurul, Whirlpool Beyaz Eşya ve Vestel hakkında rekabet soruşturması açtı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; kurul, Türkiye pazarından çıkmakta olan Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yetkili servis hizmetlerini gizli bir anlaşma ile Vestel Ticaret A.Ş.'ye devrettiği iddiasını 12 Kasım 2019’da inceledi. Kurul, dosya konusu iddialara yönelik Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Ancak, itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, kararı 2 Kasım 2022’de iptal etti.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 5 Ocak 2023’te müzakere eden Rekabet Kurulu, söz konusu mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Vestel Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Bu kararı da Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde bugün yayınladı.