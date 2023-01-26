İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç: Yurttaşlarımızın alın terine göz dikenleri uyarıyoruz...

Avukatların ismiyle dolandırıcılık yapılmasına ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, "Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, meslektaşlarımızın saygınlığını zedeleyenleri uyarıyoruz; İstanbul Barosu sizinle sonuna kadar mücadele edecektir" dedi.

Baronun, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan merkezinde açıklama yapan Saraç, İstanbul Barosu'na kayıtlı bazı avukatların bilgileri kullanılarak vatandaşların dolandırıldığı yönünde baro başkanlığına çok sayıda ihbar geldiğini belirtti. Mağduriyet yaşayan meslektaşlarının genç avukatlar olduğuna dikkati çeken Saraç, "Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için İstanbul'daki bu tür dosyaların bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Baro Başkanlığımız ve yönetim kurulu üyemizce görüşmeler yapılmıştır. Daha etkin bir soruşturma yapılması hususları görülmüştür. Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, meslektaşlarımızın saygınlığını zedeleyenleri uyarıyoruz; İstanbul Barosu sizinle sonuna kadar mücadele edecektir" diye konuştu.

"DOLANDIRICILARIN YARGILANMASINI SAĞLAMAK IÇIN MÜCADELE EDİYORUZ"

Avukat Aslıhan Aslantaş ise isminin ve kimlik bilgilerinin dolandırıcılıkta kullanıldığını, mağdur edilen çok sayıda vatandaş tarafından da arandığını dile getirdi.

Konuyu baro yönetimi ile de paylaştığını aktaran Aslantaş, "Savcılık soruşturma dosyası açmıştık. Dosyanın takibi İstanbul Barosu tarafından yapılmaktadır. Etkin bir soruşturma ile dolandırıcıların hukuk önünde yargılanmasını sağlamak için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA