Erdoğan'ın Almanya ziyareti 'manidar' bulundu: 'Geziyi mitinge çevirebilir'

Artı Gerçek'ten Mühdan Sağlam'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta Almanya’nın başkenti Berlin'e düzenleyeceği ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de görüşeceği belirtilen çalışma ziyareti iptal edildi. Erdoğan, uzun süredir katıldığı zirvelerin dışında Avrupa'ya özel ziyaretlerde bulunmuyordu. Erdoğan'ın bu denklemi kırmak için ocak sonunda Almanya’ya gitmeyi planladığı diplomatik kaynaklara yansımış, ziyaretin programı bile Alman devlet yayın organı DW Türkçe'de yayımlanmıştı.

Ancak bu ziyaret ertelenmek zorunda kaldı. Peki neden?

SEÇİM ÇALIŞMASI ENDİŞESİ

Artı Gerçek’in edindiği bilgiye göre, Erdoğan’ın ocak sonunda Berlin'e gitme talebi, ayın ortasında Almanya makamlarına iletildi. Bu çerçevede Scholz’un Dış Politika Danışmanı Jens Plötner ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ziyaret tarihi ve konuları hakkında görüşmeye başladı.

Erdoğan, Almanya ziyareti öncesinde Ukrayna'nın komşusu Polonya’ya gitmeyi, oradan Berlin'e geçmeyi planlıyordu. Scholz ile görüşme, öncelikli gündem maddesiydi. Ancak Almanya hükümeti, Erdoğan’ın ziyaret tarihini, Türkiye’nin seçim dönemine girmesi nedeniyle 'manidar' buldu.

'ELÇİLİKTE MİTİNG YAPILABİLİR' KAYGISI

Almanya makamlarının en büyük endişesinin, Erdoğan’ın bu geziyi bir seçim çalışmasına çevirmesi olduğu belirtiliyor. Almanya’da seçim çalışması yapılması, yetkili makamların iznine tabi. Yani Alman yetkiler, Erdoğan’ın ülke içinde miting çalışması yapmasını önleyebilir.

Ancak Berlin bunu, aşabilecek bir formül olduğunu düşünüyor. Zira Türkiye’nin Almanya Büyükelçiliği’nde böyle bir etkinliğin yapılmasına engel bir durum yok. Elçilik bölgesi Türkiye toprakları sayıldığı için yetkililerin buradaki etkinliklere kısıtlama getirmesi mümkün değil. Dolayısıyla, böyle bir durumun yaşanma ihtimaline karşın ihtiyatlı bir tavır alındığı belirtiliyor.

AÇIKGÖZ'ÜN SÖZLERİ DE ETKİLEDİ

Almanya’nın seçim öncesinde yapılacak bu ziyarete soğuk bakmasının bir diğer nedeni, AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün Almanya’da yaşayan göçmenleri tehdit eden sözleri ve bunun yarattığı kaygı.

Açıkgöz’ün Neuss kentindeki konuşmasında sarf ettiği "Onlara Türkiye’de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya’da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar PKK denen terör örgütünü, FETÖ denen terör örgütünü bitireceğiz" sözleri Almanya'da tepki çekmişti.

Almanya’da yaşayan insanlara dönük bu tehdidin ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Alman Dışişleri’ne çağrılmıştı. Buradaki görüşmede, "Almaya topraklarında seçim çalışmalarının ancak ilgili yetkililerin izin vermesi halinde gerçekleşebileceği", Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi’ne iletilmişti. Dışişleri’ndeki bu mesainin yanı sıra hükümetten de “Sürgün avına izin vermeyiz” açıklaması gelmişti.

'AŞIRI SAĞIN GÖÇMEN KARŞITI SÖYLEMLERİNE ZEMİN YARATILIYOR'

Konuya ilişkin isminin açıklanmaması kaydıyla görüşlerini paylaşan bir Alman yetkili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Almanya’da vatandaşlık almış, Türkler, Kürtler birçok azınlık var. Bu insanların can güvenliği Alman yetkililere emanet. Almanya’nın 2021 seçiminde görüldüğü gibi aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi özellikle doğu eyaletlerinde yükselişe geçti. Bu parti İslam ve göçmen karşıtı, bu durum zaten yeteri kadar endişe vericiyken, bir de üzerine bir vekilin burada yaşayanlara dönük tehditler savurması, aşırı sağcılar açısından kullanılacak bir fırsata dönüşüyor. Aşırı sağcılar, bu tür açıklamalar sonrasında, Alman vatandaşlarının güvenliğinin tehlikede olduğunu göçmenlerin geri gönderilmesi gerektiğini savunabiliyor."