Erdoğan'ın Almanya ziyareti ertelendi: Yeni bir 'propaganda krizi' mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta planladığı Almanya ziyareti ileri bir tarihe ertelendi. Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Almanya hükümetinin, Erdoğan’ın ziyaret tarihini, Türkiye’nin seçim dönemine girmesi nedeniyle 'manidar' bulduğu öne sürüldü.

Bu gelişmenin ardından 2018 Haziran seçimlerinden önce Avrupa'nın mitinglere karşı mesafeli tavrı yeniden gündeme geldi.

Türkiye'de yapılan yasa değişikliğiyle birlikte 2014 yılından itibaren yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bulundukları ülkelerde oy kullanabiliyor. Daha öncesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye gelmesi ve yalnızca belirlenen gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oy kullanması mümkündü. 2014 yılındaki değişiklik ve Avrupa'da yaşayan seçmen sayısının fazlalığı AKP için oldukça önem taşıyor.

PROPAGANDA KRİZİ

2018 yılında gerçekleşen seçimler öncesinde AKP'nin Türklerin yoğun yaşadığı Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerine yapmayı planladığı mitingler bir bir iptal edilmişti.

Hollanda ve Almanya'nın siyasi propaganda izni vermemesi üzerine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert ifadeler kullanarak, her iki ülkeyi de "Nazi artığı ve faşistlikle" suçlamıştı. Bu sözlerin ardından ipler iyice gerilmişti.

İlk olarak Almanya'da dört kent, Bakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gibi AKP'nin önde gelen isimlerinin katılacağı etkinlikleri iptal etmişti. Ardından Avusturya bir çağrı yaparak Avrupa Birliği'nin bir karar alarak mitingleri yasaklamasını istemişti. Bu yaşananların ardından ise Hollanda'da bir diplomatik kriz patlak vermişti. Hollanda hükümeti, seçim kampanyası için Rotterdam'a gitmek isteyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmişti. Hollanda ayrıca, Almanya'dan Rotterdam'a geçen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilmiş ve polise ait bir araçla Almanya'ya sınır dışı edilmişti.



(Fotoğraf: İHA)

Hollanda polisinin Türk vatandaşlarına sert müdahalesi de tepki çekmişti.



(Fotoğraf: İHA)

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türk bakanın Hollanda'ya gelmesine değil, siyasi propaganda yapmasına karşı olduklarını söylemişti.

SEÇİM SONRASI İLİŞKİLER DÜZELMİŞTİ

2018 Haziran'ında yapılan seçimlerin ardından Avrupa'yla gerilen ilişkiler düzelmeye başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılının eylül ayında Almanya'yı ziyaret etmiş, bu ziyaret Avrupa'yla ilişkilerin yumuşamasının başlangıcı olarak değerlendirilmişti.

1 yıldan uzun süren krizin ardından Hollanda ile ilişkiler ise Erdoğan'ın Lahey Büyükelçiliğine 23 Eylül 2018'de Şaban Dişli'yi atamasıyla birlikte düzelme yoluna girmişti.





Kaynak: Gerçek Gündem