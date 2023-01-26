Kremlin'den Batı'ya: Doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz

Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendirildiği ifade edildi

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Kremlin'den Batı'ya: Doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna’ya tank ve silah sevkiyatının, çatışmaya müdahil olma anlamına gelmediği yorumlarına katılmadıklarını belirterek, “İttifak (NATO) ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Almanya dahil bazı Batılı ülkelerin Ukrayna’ya tank sevk etme kararını değerlendirdi.

Batılı ülkelerin söz konusu sevkiyatla ilgili yaptıkları değerlendirmelere katılmadıklarına işaret eden Peskov, "Avrupa başkentlerinden ve Washington'dan, Ukrayna'ya tanklar da dahil çeşitli silah sistemlerinin gönderilmesinin, hiçbir şekilde bu ülkelerin veya ittifakın (NATO) Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduğu anlamına gelmediğine dair defalarca açıklamalar yapıldı. Buna kesinlikle katılmıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu sevkiyatın, çatışmaya doğrudan müdahil olmak anlamına geldiğini vurgulayan Peskov, "İttifak (NATO) ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz. Bunun da arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 Abrams tankının verileceğini duyurmuştu.

Bazı Avrupalı ülkeler de ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya sevk etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

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