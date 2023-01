Çavuşoğlu'ndan eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun sözlerine tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tepki çeken kitabında Türkiye'ye yönelik sözlerine, "Gerçek dışı bilgiler var ve dezenformasyon var" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tepki çeken kitabında Türkiye'ye yönelik iddialarına yanıt verdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Pompeo, bu kitabı sanırım başkanlık adaylığında ya da adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmış. Öyle düşünüyorum. Bu iddialarla ilgili bir kere gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum. Siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var ve çifte standart var. Ayrıca bugüne kadar terörizme destekleri konusunda, ABD'de ciddi suçtur, yargı sürecine tabi olmamak için dezenformasyon var.

Türk ordusunun DEAŞ'ı yenme kapasitesi olmadığını gördük demesi ibretlik. DEAŞ'a karşı göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ordusu, Türk ordusu. Biz Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri elemine ederken, Suriye'nin kuzeyini temizlerken, ABD, Pompeo döneminde YPG/PKK ile birlikte DEAŞ'lıları otobüs ve uçaklara bindirerek Afganistan'a gönderdiler. Bugün Afganistan'daki terör saldırılarının müsebbibi de bunlar. Türk ordusunun kapasitesini herkes gördü. NATO'da en büyük ikinci güç olan Türk ordusunun gücünü herkes gördü.

Diğer yandan, 2019'da İstanbul'daki görüşmede Pompeo'nun yanındaydım. Biz onların belgesinin müzakere edilemez bulduk, daha sonra yeni belgeyle müzakere ettik. Bu ortak açıklamanın yükümlülüklerini yerine getirmediler, dürüst olmadıklarını gösterdiler. Cumhurbaşkanımız ile Pence arasında baş başa bir görüşme gerçekleştirildi. Pompeo'nun bu sürede canının sıkıldığını gördük. Protokol gereği liderler içeri gitmenin doğru olmayacağını söyledim."

POMPEO NE DEMİŞTİ?

Pompeo, "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love" isimli yeni yayımlanan hatıratında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ateşkesi kabul etmesi için Ekim 2019'da Pence'le Ankara'ya yaptıkları ziyareti anlattı.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun aktardığına göre Pompeo, kitabında, şunları yazdı:

"Erdoğan'ın sarayına vardığımızda, 'birkaç dakikalığına' Başkan Yardımcısı ile baş başa görüşmek istediğini söyledi. Yarım saat kadar sonra ev sahiplerine Başkan Yardımcısı'nı görmem gerektiğini söyledim. Ses çıkmadı.

20 dakika daha geçti ve artık kararlıydım. İzin almadan koridoru geçtim ve Erdoğan ile Başkan Yardımcısı'nın görüştüğü odanın kapısını açmaya çalıştım. Kilitliydi. Daha sonra mevkidaşıma kapıyı kıracağımızı söyledim."

Pompeo, kitabında, Pence'e de kendisine 2017'de Türkiye'ye CIA direktörüyken yaptığı ziyarette izletilen 15 Temmuz Darbe Girişimi hakkındaki belgeselin izletildiğinden "endişe ettiğini" belirtti. Pence, kitapta, "O video o kadar uzun ve çirkindi ki bir akıl sağlığı sorunu saydım" ifadelerini kullandı.

Pompeo, kapıyı kırma girişiminin güvenlik ekibinin Türk güvenliklerin agresifleşmesine sebep olacağı konusunda korktuğunu, ancak böyle olmadığını kaydetti. Pompeo, Türk güvenlik görevlilerinin kapıyı açtığını ve kendisinin de Pence ve Erdoğan arasında yapılan görüşmeye katıldığını yazdı.

Pompeo, 2017’de yapılan bir görüşmede de ABD'nin Suriye'de SDG'den desteğini çekmeyeceğini söylediğinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın çok sinirlenerek odayı terk ettiğini iddia etti. Pompeo, "Öfkenin bir odada bu kadar hızlı patladığını hiç görmemiştim" dedi.

