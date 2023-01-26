YSK'da kritik gün: Yemin töreninin ardından başkan seçimi yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), görev süresi dolan beş üyesinin yerine seçilen yeni isimler için bugün yemin töreni düzenlenecek. Yeminin ardından yeni YSK Başkanı için de seçim yapılacak.

YSK’nın görev süresi dolan 5 üyesinin yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanından 5 yeni üye belirlendi. Saat 15.00’da yapılacak 5 yeni üyenin yemin töreninin ardından Kurul, başkanlık seçimi için bir araya gelecek. Seçiminde en yüksek oyu alan üye, yeni YSK Başkanı olacak. Seçimlerde yeni üyelerden birinin de YSK Başkanı seçilmesinin önünde bir engel bulunmuyor.

YSK Başkanı Muharrem Akkaya 2016 yılından bu yana görev yapıyordu.

Kaynak: ANKA