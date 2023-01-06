Meral Akşener'den Erdoğan'a EYT çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a EYT çağrısında bulundu.

Meral Akşener'den Erdoğan'a EYT çağrısı

Milyonlarca yurttaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 

ERDOĞAN'A EYT ÇAĞRISI

Düzenlemenin Ocak ayı içerisinde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir çağrı geldi. 

''SÖZÜNÜZ GERÇEK OLSUN''

Erdoğan'a seslenen Akşener, ''Sayın Erdoğan, yıllardır kazanılmış haklarından mahrum bıraktığınız EYT'li kardeşlerimizin çilesi, bir an önce son bulsun.

Madem bir söz verdiniz; o zaman sözünüz bir an önce gerçek olsun. #EytOcaktaEmekliOlsun'' ifadelerini kullandı. 

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