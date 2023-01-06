CHP'li Erdem: Altılı Masa liderleri tam bir mutabakatla masadan kalkmışlar

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem katıldığı canlı yayında Altılı Masa'nın son toplantısını değerlendirdi. "Konuşulan her konuda Altılı Masa liderleri tam bir mutabakatla masadan kalkmışlar" diyen Erdem adaylık tartışmalarına ise "Bir kişiyle bir kişiyi yarıştırmak istemiyoruz, bir kişiyle bir fikir yarıştırmak, bir sistemi yarıştırmak istiyoruz." dedi.

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanlarınca oluşturulan Altılı Masa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde dün 10'uncu kez bir araya geldi. 9 saatten fazla süren toplantı sonrası liderlerden ortak açıklama geldi.

"ADAY MASADAN OLMALI"

Toplantı devam ederken Tele1'de yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programına konuk olan CHP'li Erdem, Altılı Masa'nın 10. toplantısına ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunun merakla beklediği 'Cumhurbaşkanı adayı' tartışmalarına yönelik "Uzun bir süredir şöyle bir tartışma zaten var. Bizce de doğru olan aday masadan olmalı ve tüm liderler geçiş hükümetinde yer almalıdır. Yani bir denklik hukuku esas alınarak tüm liderler geçiş hükümetinde yer almalıdır." ifadelerini kullanan Erdem sözlerini şöyle sürdürdü;

"Masa bir aday değil bir hükümet açıklamalıdır. Başında cumhurbaşkanının olduğu, cumhurbaşkanı yardımcılarının belli olduğu, kabinenin tamamı açıklanmalıdır. Böylece vatandaşı bir ikilemin içine sokmak gerekmektedir. Bir tarafta tek kişi var, burada da bakın bir hükümet var.

Bu tarafta memura, emekliye yüzde 25 zam yapıp, yarım saat sonra bunu 30'a çıkartan, ne yapacağını bilmeyen, hiçbir yazılı metni olmayan, hiçbir programı olmayan bir şahıs var.

Burada da anayasa taslağı, hükümet programı olan ortak akıl var. Yani biz seçim sathında zaten Türkiye'yi bu tercihin odak noktasına çekmek istiyoruz, Bir kişiyle bir kişiyi yarıştırmak istemiyoruz, bir kişiyle bir fikir yarıştırmak, bir sistemi yarıştırmak istiyoruz."

"Kanaatimce Masa, Bir hükümeti, kabineyi top yekün açıklamak eğiliminde olacaktır" diyen Erdem Altılı Masa'nın sahadaki seçim çalışmaları için de "Eş zamanlı olarak bütün liderlerin çalışacağı bir kampanya göreceğiz. Aynı gün Türkiye'nin altı noktasında altı büyük miting göreceğiz. Bazen aynı sahnede altı lideri göreceğiz. Bir gün bir bakacağız Kemal Bey Diyarbakır'da, Meral Hanım Bursa'da, Ahmet Bey Konya'da... Yani liderler harıl harıl sahada olacak. Sadece liderler de değil, kurmayları, milletvekili adayları parti yöneticileri. Türkiye'nin her noktasında Altılı Masa'nın tüm sözcüleri aynı programı anlatacak, aynı vaatlerde bulunacak, aynı şeyleri söyleyecek. Vatandaşımızla temas edecek, bunun sonucunda da ben hep şu cümleyi kurarım; masa kazanacak, masanın adayı 13. cumhurbaşkanı olacak" ifadelerini kullandı.

"ALTI LİDER TAM BİR MUTABAKATLA MASADAN KALKMIŞLAR"

Yayın sürerken açıklanan ortak mutabakat metnine ilişkin değerlendirme yapan ve toplantıda 9 üst başlık, 72 alt başlığın konuşulduğunun altını çizen Erdem şunları söyledi:

"Yani toplantıyı uzatan faktörlerin başında o var. Tüm maddeler tek tek masaya yatırılmış ve ortak metin oluşmuş. Artık Altılı Masa'nın sadece bir anayasa teklifi yok, artık Altılı Masa'nın bir hükümet programı da var.

İş başına geldiğimizde Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi, kısa uzun ve orta vadede neler yapacağımızı, vatandaşa arz edeceğimiz program bugün itibariyle yüzde doksan dokuz bitmiş vaziyette.

Bu çok önemli bir gelişmedir. Girmemem gereken yerler var ama şunu söyleyeyim seçim ittifaklarına kadar geniş bir sohbet yapılmış. İttifak içindeki partilerin seçime nasıl girebileceğine kadar, çok kapsamlı değerlendirmeler yapılmış. Vatandaşlarımızı belki en memnun edecek cümleyi kurayım; Masa konuştuğu bütün konularda tam mutabakatla kalkmış. Bu çok kritik. Konuşulan her konuda altılı masa liderleri tam bir mutabakatla masadan kalkmışlar."