Liberal Parti'den YSK Başkanı’na suç duyurusu

Liberal Demokrat Parti (LDP), hapis cezasına mahkûm edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili “Adayken ceza alırsa adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez” diyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar'da Serkan Alan'ın haberine göre, YSK Başkanı Akkaya’nın ihsas-ı reyde bulunduğunu belirterek Yargıtay’a başvuruda bulunan LDP, Akkaya’nın 2797 sayılı Yargıtay Yasası uyarınca görevden çekilmeye davet ve disiplin cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

‘DEMOKRASİ ADINA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BİR ÇIKIŞ’

LDP Genel Başkanı Gültekin Tırpancı YSK Başkanı Akkaya’nın açıklamalarına tepki gösterdi. Yargıtay’a yaptıkları başvuruya ilişkin, “Önüne gelmemiş bir şey için fikir belirtmek göz göre göre ihsas-ı rey oluyor. Önüne gelmemiş bir dosya için bunu yapması çok yanlış bir şey” dedi.

YSK’nin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü sefer aday olup olmayacağına” dair sordukları soruya “Bizim böyle bir özel soruya cevap verme mecburiyetimiz yok” yanıtı aldıklarını da hatırlatan LDP Başkanı Tırpancı şunları söyledi:

“Karar verecek mevkide olacak insanların böyle bir şeye karar açıklaması yanlış. Direkt olarak verilecek olan cezaya ya da cezasızlığa müdahale anlamı taşır. Ayın 24’ünde görev süresi dolacak YSK Başkanı'nın yerine yeni gelecek başkanın ya da kendisinin görevinin uzatılması durumunda böyle bir şeye bir daha taassup etmemeleri anlamında bunu önlemek için sadece parti adına değil, demokrasi adına yapmış olduğumuz bir çıkış bu. Neticesi umarım hayırlısı olur."

AKKAYA’NIN GÖREV SÜRESİ 24 OCAK’TA DOLUYOR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde YSK’de değişim yaşanacak. 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan kurulun, başkan dahil 5 üyesinin görev süresi sona eriyor. Bu isimler yerine yeni üyeler seçilecek. Görev süresi sona erecek isimlerden biri de 2016 yılından bu yana görev yapan YSK Başkanı Muharrem Akkaya olacak. YSK Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçi ile üyeler Cengiz Topraktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın'ın da görev süresi 24 Ocak'ta dolacak.