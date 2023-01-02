EYT'de ilk maaş için tarih verilirken, EYT'linin tazminatının detayları netleşti!

EYT'LİLERİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT'lilerin maaşlarına ilişkin Akşam gazetesinde 'EYT'linin tazminatında taksit için onay şart' başlıklı bir yazı kaleme alan Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Güray Bülbül, "İstifa eden işçi, işverenin işten çıkışını yapması sonrası SGK'dan aylık tahsis talebinde bulunabilir. Bu talebin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi mümkün. Düzenlemenin 15 Ocak 2023 tarihinde yasalaştığını varsayarsak, 31 Ocak 2023 tarihine kadar yapılacak aylık talepleri için SGK, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren aylık hesaplayacak. 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren hesaplanan aylıklar, SGK'nın kişinin başvurusu esnasında kişiye verdiği tahsis numarasının son hanesine göre şubat ayının 17'si ila 24'ü arasında yatırılacak. Bu tarihlere aylığın yetiştirilememesi halinde birikmiş aylıklar kişilere en kısa sürede ödenecektir. Yani aylığın ödenmesindeki gecikme herhangi bir maddi kayıp yaratmayacak" dedi.