EYT'de ilk maaş için tarih verilirken, EYT'linin tazminatının detayları netleşti!
Uzun bir süredir gündemin önemli başlıklarından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Ancak şimdi de EYT'liler için kıdem tazminatı merak konusu olurken, EYT'de ilk maaş için de tarih verildi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenleme ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. EYT düzenlemesi 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara veren Meclis’te kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek.
Yaşanan gelişmeler sonrası EYT'lilerin düzenlemenin yasalaşması sonrası gerekli şartları sağlamaları halinde ilk yapmaları gereken, işyerlerinden aylık bağlatma gerekçesi ile istifa etmek. İşveren bu noktada kişinin beyanına güvenebileceği gibi 'SGK'dan emekli olabilir' yazısı getirmesini de isteyebilir. İşverenin böyle bir talebi olması halinde işçi bu belgeyi SGK'dan alıp işverene sunmak durumundadır.
EYT'LİLERİN MAAŞI NASIL BELİRLENECEK?
Uzmanlar EYT'lin maaşının 3 adımda hesaplanacağını söylerken, gündemdeki formülün detayları dikkat çekti.
Öncelikli olarak sigortalının 2000 öncesi kazançları ve ek göstergeleri hesaba katılacak. Bir EYT'linin ne kadar yüksek maaş alacağını 2000 öncesi kazançları belirleyecek.
Ardından 2000 ile 2008 arası kazançlar hesaba katılacak.
Son olarak da 2008'in 10. ayından sonraki kazançlar enflasyon ve büyüme hesaba katılarak bir EYT'linin maaşı belirlenecek.
EYT'LİLERİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
EYT'lilerin maaşlarına ilişkin Akşam gazetesinde 'EYT'linin tazminatında taksit için onay şart' başlıklı bir yazı kaleme alan Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Güray Bülbül, "İstifa eden işçi, işverenin işten çıkışını yapması sonrası SGK'dan aylık tahsis talebinde bulunabilir. Bu talebin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi mümkün. Düzenlemenin 15 Ocak 2023 tarihinde yasalaştığını varsayarsak, 31 Ocak 2023 tarihine kadar yapılacak aylık talepleri için SGK, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren aylık hesaplayacak. 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren hesaplanan aylıklar, SGK'nın kişinin başvurusu esnasında kişiye verdiği tahsis numarasının son hanesine göre şubat ayının 17'si ila 24'ü arasında yatırılacak. Bu tarihlere aylığın yetiştirilememesi halinde birikmiş aylıklar kişilere en kısa sürede ödenecektir. Yani aylığın ödenmesindeki gecikme herhangi bir maddi kayıp yaratmayacak" dedi.