Karamollaoğlu: Millet İttifakı’nın sembolü 6’lı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise ‘tekli koltuk

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Millet İttifakı’nın sembolü 6’lı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise ‘tekli koltuk’tur" dedi.

Karamollaoğlu: Millet İttifakı’nın sembolü 6’lı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise ‘tekli koltuk

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel seçimler ve Altılı Masa'ya yönelik açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da retweet ettiği Karamollaoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Millet İttifakı’nın sembolü 6’lı Masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise ‘tekli koltuk’tur. Bizim ittifak toplantılarımızın adresi siyasi partilerin genel merkezleri; diğer ortakların buluşma adresleri ise ev ya da Saray’dır. Türkiye, bu iki anlayış arasında tercih yapacaktır. Masa; birlik ve beraberlik, dayanışma ve paylaşma, istişare, samimi sohbet ve buluşmak için adil bir zemindir. Tekli koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir.

Bugüne kadar ne Sayın Erdoğan MHP Genel Merkezi’nin ne de Sayın Bahçeli AK Parti Genel Merkezi’nin kapısından içeriye girmiş değildir. Bu durumu normal karşılayanların, 6 farklı siyasi partinin hassasiyet, nezaket ve istikrarla yürüttüğü sürecin kıymetini anlayabilmesi mümkün mü?”

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