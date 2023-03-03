Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamanın ardından il başkanlarıyla buluştu.

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Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı.

"İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

AKŞENER, İL BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları sonrası Akşener, il başkanlarıyla buluştu.

Söğütözü'nde bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı devam ediyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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İYİ Parti Meral Akşener CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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