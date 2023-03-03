Akşener'in sözleri sonrası, AKP'den yazılı açıklama!

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in altılı masa ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Altılı masanın tarihe gömüldüğünü kaydeden Tunç, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çöktü" dedi.

Altılı masanın toplanıp toplanıp dağıldığını aktaran Tunç, "Aylarca süren altılı masa tiyatrosu dağıldı. Parlamenter sistem hayali iflas etti. Biz bugüne kadar olduğu gibi milletimizle omuz omuza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaralarımızı sarmaya, Türkiye'yi hep beraber inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Tunç, şunları kaydetti:

"Birbiriyle taban tabana zıt, koltuk paylaşımı dışında herhangi bir ortak noktası bulunmayan, milletimizi suni gündemle meşgul eden altılı masa tiyatrosu fiyasko ile sonuçlanmış, bugün itibarıyla seçimi göremeden iflas etmiştir. Tek vaatleri eskiye dönüş olan, milli irade yerine kendi vesayetleri altında kukla bir cumhurbaşkanı arayan altılı masa ortakları, eski Türkiye'nin kumpaslarını, koalisyon kavgalarını milletimize bir kez daha hatırlatmıştır. Hayalini kurdukları güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadi çökmüştür. Bizim gündemimiz aziz milletimizin gündemidir."

Cumhur İttifakı'nın gündeminin ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'yi daha ileriye taşıyarak milletin refahını artırmak, demokrasiyi yükseltmek olduğunu söyleyen Tunç, şunları aktardı:

"Vakit, güçlü Türkiye'nin inşasına hep birlikte destek olma vaktidir. Vakit, asrın felaketi sonrası yaralara merhem olma, milletimizin taleplerine cevap verme, güven ve istikrarı sürdürme, sağlam bir irade vaktidir."

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı. "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Kaynak: AA