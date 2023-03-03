Gergerlioğlu’ndan 'Yusuf Kerim' teklifi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4. evre Ewing Sarkom kanseri hastası 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın’ın tedavi süresince cezaevindeki annesi ile olabilmesi için kanun teklifi verdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gergerlioğlu, “Yusuf Kerim ve daha bu dramı yaşayacak binlerce çocuk için yasa teklifimi TBMM’e sundum” diyen Gergerlioğlu, “Zulümat Bakanı Bekir Bozdağ adım atmayınca gerekeni yaptım. Şimdi sıra TBMM’de. 600 milletvekili bir çocuğu mu önceleyecek yoksa başka gündemler mi ağır basacak.!? TBMM kapanmak üzere artık” dedi.