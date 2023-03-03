Meral Akşener'in açıklamaları sonrası Demokrat Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı

Alınan bilgiye göre, DP Başkanlık Divanı, Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal başkanlığında olağanüstü toplandı.

Parti genel merkezinde durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantı sürüyor.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktardı. "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diye konuşan Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem