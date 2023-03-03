Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e yanıt: Ülkeyi siyasi operasyonlarla yürütmeye talip olmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in Altılı Masa kararı sonrası sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı.

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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e yanıt: Ülkeyi siyasi operasyonlarla yürütmeye talip olmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in Altılı Masa kararı sonrası sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı.

Yayınladığı videoda "Tarihi sorumluluğumuz var bizim" diyen Kılıçdaroğlu, "Diğer arkadaşlarımız medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler vermiyor. Biz ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm, birleştirmeye devam edeceğim. Bu sofrada Erdoğan dilinin olmaması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Sevgili halkım biz yola çıkarken; Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Türkiye'nin bütün renklerini davet etmemiz gerektiğini söyledik. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedik. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberrut Saray'ı göndermek değil, aynı zamanda yeni bir ülke oluşturmaktı. Bu masaya o oturmasın, bu oturmasın diyemezdik. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz. 

Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler vermiyor. Hiç birinin ittifak içinde oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Ülkeyi siyasi operasyonlarla yürütmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumlulukları var, sorumlu davranacağız. 

Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem, birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin olmaması gerekirdi. Bu masaya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmalıyız. Bu sofraya herkesi davet etmeliyiz. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerin oturmasını sağlamalıyız. Bu nedenle ne ben ne de partideki arkadaşlarımız gerginliğin tarafı olmayacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetlidir. Halkımız kaygılanmasın, biz Erdoğan'ı yeneriz, yeneceğiz."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantının ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplamış, yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, İYİ Parti dışındaki Millet İttifakı bileşenlerinin tamamının cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu önerdiğini aktarmıştı.

Akşener, "İYİ parti dayatmaya mecbur bırakıldı, tercihe zorlandı" diyerek Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.

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