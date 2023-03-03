HDP MYK yarın olağanüstü toplanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP MYK'sını toplarken, HDP de yarın saat 14.00’te olağanüstü MYK toplama kararı aldı.

HDP MYK yarın olağanüstü toplanıyor

HDP'den yapılan açıklamada, MYK'nin son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in açıklamalarına HDP'den ilk yorum geldi.

Eski HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılmasının ardından açıklama yaptı. Yiğitalp, “Sadece kendine yakışanı yaptı” dedi.

Yiğitalp, “Meral Akşener hiç bir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı” dedi.

KÜRKÇÜ'DEN AKŞENER YORUMU

HDP Onursal Başkanı Kürkçü Akşener hakkında şu yorumu yaptı: Kendisini CHP’ye ve muhalefete kayyım ilan etti. HDP'nin Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara'nın büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı aday olması için çağrı yaparak masadan kalkması için 'kayyım' benzetmesi yaptı. Kürkçü, "Akşener kendisini CHP’ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran!" paylaşımı yaptı.

TEMELLİ: YANLIŞ MASA

HDP'nin eski eş genel başkanlarından Sezai Temelli de, Akşener'in, ismi suç örgütü lideri Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarında adı geçen eski içişleri bakanı Mehmet Ağar'la geçmişte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Faşizmin rengi değişse de zihniyeti değişmez… yanlış hayat nasıl doğru yaşansın, yanlış masa nasıl doğru siyaset üretsin?" mesajını paylaştı.

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