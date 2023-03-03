CHP'li başkanlar ortak metin hazırladı: 'İmamoğlu ve Yavaş'tan onay çıkmadı' iddiası

CHP'li belediye başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu için ortak metin hazırlandığı, 9 başkandan onay çıktığı ancak Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın henüz onay vermediği iddia edildi.

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CHP'li başkanlar ortak metin hazırladı: 'İmamoğlu ve Yavaş'tan onay çıkmadı' iddiası

CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı devam ederken, 11 büyükşehir belediye başkanının imza atacağı ortak bir metin hazırlandı. Şu ana kadar 9 belediye başkanının onay verdiği metne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın onay vermediği iddia edildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından kulislerde CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının ortak açıklama hazırlığına başladığı iddiaları dolaşmaya başladı. İddialara göre, genel merkez tarafından kaleme alınan metinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik destek ifadeleri yer alırken, Akşener’i de eleştiren sert ifadelere yer verildi.

11 başkandan 9’unun metne onay verdiği ancak metindeki sert ifadeler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın metne onay vermediği öne sürüldü.

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