TKP'li Okuyan'dan Akşener yorumu: 'Yobazlığın tutkalı bu kadar'

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yaptığı açıklamanın ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Piyasanın, uluslararası lobilerin, yobazlığın tutkalı bu kadar" yorumunu yaptı.

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TKP'li Okuyan'dan Akşener yorumu: 'Yobazlığın tutkalı bu kadar'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ağır ithamlarla altılı masayı salladı, CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık için çağrı yaptı.

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"YOBAZLIĞIN TUTKALI BU KADAR"

Akşener'in açıklamasının ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan bir açıklama geldi. 

Okuyan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İlkesiz ittifaklar diyorduk, işitmediğimiz hakaret kalmamıştı. Piyasanın, uluslararası lobilerin, yobazlığın tutkalı bu kadar. Halkı oyalamak, sahte çözümleri umut diye pazarlamak ve işte sonu!" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Komünist Partisi - TKP Meral Akşener İYİ Parti
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