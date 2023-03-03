Akşener'den kritik toplantı sonrası açıklama: 'Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün; partinin Genel İdare Kurulu toplantısına başkanlık yaptı. Toplantı saat 14.00'te başladı. Bir saat süren kritik toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, “Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, bizim itirazımız dün de aynıydı bugün de aynı” dedi.

"Biz bugünlere kirli pazarlıkları reddederek geldik" diyen Akşener, "Birçok önemli konuda mutabakat sağladık. Dün gerçekleşen toplantıda ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti sayın Kılıçdaroğlu’nu ifade etti. Biz sıklıkla açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’ydu. Bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi millettir" dedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA SESLENDİ

'Şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir' diyen Akşener, "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir platform olmaktan çıkmıştır" dedi. Akşener devamında, "Sayın Mansur Yavaş’a ve Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizleri sevdi bağrına bastı. Milletimiz sizi göreve çağırıyor” diye konuştu.

NELER OLDU?

Altılı Masa liderleri 12. kez bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı, dün gerçekleştirilen son toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Altı liderin de imzaladığı ortak açıklama metninde, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

'İYİ PARTİ MASADAN KALKIYOR' İDDİASI

Toplantının ardından İYİ Parti kurmaylarından eleştiriler yükseldi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımında bulundu. Kısa süre sonra paylaşımını silen Dikbayır'ın tweeti 'İYİ Parti masadan kalkıyor' iddialarını gündeme taşıdı. Altılı Masa toplantısının ardından Akşener hariç tüm liderlerin mutabakat metnini paylaşması da iddiaları güçlendirdi. Öte yandan İYİ Parti lideri, toplantının ardından genel başkan yardımcılarını toplantıya çağırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem