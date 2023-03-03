Aralarında İmamoğlu ve Yavaş da var: 'Belediye başkanları bildiri yayımlayacak' iddiası

T24 yazarı Murat Sabuncu, Altılı Masa liderlerinin 12’nci kez bir araya geldiği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaştığının belirtildiği toplantının ardından bugün yaşanan yeni gelişmeleri aktardı.

Altı liderin ortak metne imza atmasına rağmen masada adaylık tartışmasının yaşanması, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adlarını gündeme getirdiği iddia edilmişti.

"ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU"

Murat Sabuncu, tartışmalı toplantının ardından CHP’li belediye başkanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini iddia etti.

Sabuncu, “Aralarında İmamoğlu ve Yavaş’ın da bulunduğu 11 CHP’li belediye başkanı birazdan adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diye bildiri yayınlayacak” dedi.