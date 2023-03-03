Cumhur İttifakı ortağından Kınık'a istifa çağrısı: 'Burada akıl devre dışı kalmış'

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay'ın merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerden üç gün sonra Ahbap Derneği'ne 2050 adet çadır satmasına tepki gösterdi.

Habertürk'ün dünkü yayınında konuşan BBP lideri Destici, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı ve "Herkes biliyor gereğinin ne olduğunu. Mutlaka, sorumluluklarının gereği neyse, görevini daha ehil, daha güzel şekilde yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir" dedi.

Destici, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Kızılay'dan, yöneticilerinden beklenen nedir? Bu deprem olduktan sonra, depolarında kaç tane çadır varsa tamamını bir saniye bile bekletmeden bölgeye sevk etmeleri gerekirdi. Daha sonra imal ettikleri hepsini de hiçbir yere satmadan direkt bölgeye ücretsiz olarak göndermeleri gerekirdi. Burada akıl devre dışı kalmış, çok açık ve net söyleyeyim" diye belirtti.

Destici şunları söyledi:

"Sorumluluk sahibi olanların gereğini yerine getirmesi gerekir. Herkes biliyor gereğinin ne olduğunu. Mutlaka, sorumluluklarının gereği neyse, görevini daha ehil, daha güzel şekilde yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir.



Çünkü aynı zamanda burada bir vebal vardır. 'Çadırı sattığımız dernek de zaten çadırı götürüp depremzedelere kuruyor' gibi bir savunma olmaz. Burada önemli olan Kızılay'ın ne yaptığıdır, vatandaş ona bakıyor, sonrasının bir anlamı yok. Gıda için de aynısı, elinde ne varsa tamamını deprem bölgesine sevk etmesi gerekir. Neticede bir hayır kurumu, bağışlarla yürüyor. Ben şirket kurmasını da doğru bulmuyorum, birileri doğru bulabilir. Geçmiş dönemlerde de kurulan şirketleri var. Kızılay ve benzeri kurumların şirket kurmalarını da doğru bulmuyorum. İşte kurdukları zaman bu tür tartışmaların içinde kalırlar.”