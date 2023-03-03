Fatih Altaylı: 'İYİ Parti bu saatten sonra karşı ittifaka katılmayacağına göre sorun çözülecek'

Türkiye'nin gözü Altılı Masa'nın cumhurbaşkanlığı seçimi için çıkaracağı adaya çevrildi. Dün akşam gerçekleşen toplantıda bir isim belirlenemezken, masada kriz iddiaları da gündeme geldi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı da toplantıda yaşanan sorunu köşesinde değerlendirerek "Sorun derin değildi ama sorundu ve aslına bakarsanız beklenmeyen bir sorun da değildi." ifadelerini kullandı.

"DURDUĞUM YERDE DURUYORUM"

Altaylı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile daha önce yaptığı bir sohbete değinerek "“Ben durduğum yerde duruyorum” demişti, ben de sizlere aktarmıştım. Durduğum yer dediği CHP’nin Kemal Bey dışında bir aday göstermesiydi." değerlendirmesini yaptı. İYİ Parti'nin gönlünün İmamoğlu'ndan yana olduğunu söyleyen Altaylı, "İktidar yargısı İmamoğlu’nu sakatlamıştı ve oynaması riskli hale gelmişti. Elde Mansur Yavaş vardı. CHP ise “Üç büyük belediyenin gücü ile seçime gitmek varken, niye bu avantajı kaybedelim” diyordu. Üstelik HDP de Mansur Yavaş’a mesafeliydi, Erdoğan-Bahçeli ittifakına rağmen.İYİ Parti tarafı ise Kılıçdaroğlu’nu kendi seçmenine yüzde 100 kabul ettirememekten çekiniyordu. İşte Masa’daki sorun bu oldu." dedi.

PAZARTESİ MUHTEMELEN ÇÖZÜLECEK

Altaylı "Sorun pazartesi muhtemelen çözülecek. Meral Akşener “Ben aday olmayacağım” diye kendini bağlamış olduğu için mecburen çözülmek zorunda. İYİ Parti bu saatten sonra karşı ittifaka katılıp intihar etmeyeceğine göre çözülecek. Ama masa gereksiz bir yara almış olacak. Masadan yana geçmiş olan hem sayısal hem moral üstünlük bir kez daha heba ya da en azından riske edilmiş olacak." dedi.

Altaylı sözlerinin devamında "Benim son zamanda gördüğüm şu ki, evrendeki hemen her şey Cumhur İttifakı aleyhine çalışıyor. Cumhur İttifakı lehine çalışan tek şey ise Millet İttifakı." diyerek muhalefetin tutumunu eleştirdi.