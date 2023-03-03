Kılıçdaroğlu'nun sözü sonrası rest çekti... Akşener: O zaman ben kalkayım

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, “Akşener ‘Hayır’ diyebilir” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Saymaz bugünkü yazısında, Altılı Masa liderlerinin 12’nci kez bir araya geldiği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaştığının belirtildiği toplantıda yaşananlara dikkat çekti.

AKŞENER: "OZAMAN BEN KALKAYIM"

Altı liderin ortak metne imza atmasına rağmen masada adaylık tartışmasının yaşandığını belirten Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adlarını gündeme getirdiğini belirtti.

“Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, ‘Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar’ dedi. Akşener, aday belirlemek için anket önerisi getirdi. Davutoğlu, bu öneriyi reddetti” diyen Saymaz, “İddiaya göre Kılıçdaroğlu ‘Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın’ dedi. Akşener de ‘O zaman ben kalkayım’ diye karşılık verdi” diye yazdı.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Millet İttifakı dün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 12’nci kez toplandı. Cumhurbaşkanı adayı konuşulacağı için gözler masaya çevrilmişti.

Beş buçuk saat süren görüşme sonrası bir paragraflık açıklama yayınlandı. Bu metinde “Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” diye yazıyor ve “Genel başkanların partilerini bilgilendirmeleri sonrası” 6 Mart pazartesi günü nihai açıklamanın yapılacağı ifade ediliyor.

Millet İttifakı’nın yayınladığı bildiri CHP’de sevinç oluşturdu. CHP Genel Merkez’inde kutlama havası vardı. Açılan telefonlar “Hayırlı olsun” diye kapanıyordu.

Hatta kimi CHP’li milletvekilleri ve yöneticiler Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başaracağız, başaracağız, başaracağız” sözlerini Twitter’da paylaştı.

Fakat…

İYİ Parti’de coşkudan eser yoktu.

Dakikalar sonra ortaya çıktı ki Akşener açısından toplantı pek de olumlu geçmedi.

UYSAL, 'ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU OLMALI’ DEDİ

Millet İttifakı toplantısı başladıktan sonra sözü Saadet’in lideri Temel Karamollaoğlu aldı. Karamollaoğlu, hafta içerisinde Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal’ın Kılıçdaroğlu’na açık destek verdiğini hatırlattı ve sözü ona bıraktı. Uysal da Kılıçdaroğlu’nun en doğru aday olduğunu belirtti.

Ardından Meral Akşener söz aldı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adlarının da gündemde olduğunu vurgulayarak, “Anketlerde önde gözüküyorlar” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar” dedi.

Akşener, aday belirlemek için anket önerisi getirdi. Davutoğlu, bu öneriyi reddetti.

Uysal, Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan söz alarak, CHP liderinin adaylığına destek verdiklerini söyledi. Bu görüşler karşısında sessiz kalan Akşener, parti kurullarında yetki almadığını ve sorması gerektiğini belirtti.

İddiaya göre Kılıçdaroğlu “Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın” dedi. Akşener de “O zaman ben kalkayım” diye karşılık verdi.

Diğer liderler araya girdi.

İYİ Parti’nin kararını beklemek için pazartesi gününe dek süre verildi.

Ortak bildiriyi ise Davutoğlu kaleme aldı.

İKİ BAŞKANA ‘ADINIZI SÖYLEDİM’ DEDİ

Akşener, toplantıdan sonra derhal genel merkezine geçti. Yolda İmamoğlu ve Yavaş’ı arayarak, masada isimlerini dile getirdiğini haber verdi. Ardından bütün Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri acilen Ankara’ya çağrıldı.

Ve bu saatlerde kimi İYİ Partililer Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı ya da mesafeli olduklarını ifade etmeye başladı.

Örneğin Grup Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı bir yayında, “Adayda uzlaşı olsaydı açıklanırdı” dedi.

Art arda tweetler atıldı.

Akeşener’e çok yakın isimlerden biri olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır “Millet beşten büyüktür” diye, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise “Apoletlerini sök dedik sana” şeklinde yazdı.

İki parti arasındaki ilk temas, bu tweet trafiği üzerine kuruldu. Hem Dikbayır hem de “Başaracağız” sloganını paylaşan CHP’liler tweetlerini karşılıklı sildi.

PAZARTESİYE KALMAYABİLİR

Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi’ne girerken, “Milletin umudu Meral Akşener” diye sloganlar atıldı.

İYİ Parti’de, saat 22.30’da kapalı toplantı başladı.

Başkanlık Divanı ve milletvekilleri içinden “Masadan kalkalım” diye görüş belirtenler de oldu, itidalli yaklaşanlar da. Kılıçdaroğlu’na sıcak yaklaşanlar azınlıkta kaldı.

Görüşme sabaha karşı saat 3’te bitti.

Akşener, bugün saat 13.30’da İYİ Parti’nin en üst makamı olan Genel İdare Kurulu’nu (GİK) topluyor. GİK’te, pazartesi gününe kalmadan bugün bir kararın açıklanabileceği ve yanıtın “Hayır” yönünde olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Akşener, pazartesi günkü Millet İttifakı toplantısına katılmayabilir.

Bu durumda İYİ Parti’nin ayrı bir aday çıkarma ihtimali var. O takdirde Kılıçdaroğlu’nun masadaki diğer dört liderin desteğiyle adaylığını ilan edebilir.