'İYİ Parti masadan kalkacak' iddiaları sonrası dikkat çeken açıklama

Altılı Masa'nın dün gerçekleştirilen toplantısı sonrası İYİ Parti'nin masadan kalkacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarını yöneten ve bugün İYİ Parti'yle çalışan Faruk Acar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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'İYİ Parti masadan kalkacak' iddiaları sonrası dikkat çeken açıklama

GERÇEK GÜNDEM

Altılı Masa liderleri 12. kez bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı, dün gerçekleştirilen son toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Altı liderin de imzaladığı ortak açıklama metninde, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi. 

'İYİ PARTİ MASADAN KALKIYOR' İDDİASI

Toplantının ardından İYİ Parti kurmaylarından eleştiriler yükseldi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımında bulundu. Kısa süre sonra paylaşımını silen Dikbayır'ın tweeti 'İYİ Parti masadan kalkıyor' iddialarını gündeme taşıdı. Altılı Masa toplantısının ardından Akşener hariç tüm liderlerin mutabakat metnini paylaşması da iddiaları güçlendirdi. Öte yandan İYİ Parti lideri, toplantının ardından genel başkan yardımcılarını toplantıya çağırdı.

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FARUK ACAR'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarını yöneten, şimdilerde ise İYİ Parti'yle çalışan Andy-Ar Araştırma’nın sahibi Faruk Acar'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Acar, "Ortak bir metne imza attıktan sonra arıza çıkaran kaybeder! Kendini çok az bir zamanda anlatması gerekir ki çok zor! Güvensizlik oluşturur seçmende! Bugünkü durumunu mumla arar hale gelir. Vebalı muamelesi görür!" diye yazdı. 

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Yaşanan son gelişmeler sonrası İYİ Parti'nin masadan kalkacağı iddiaları gündeme gelse de benzer krizlerde Akşener'in masayı dağıtan olmayacağına vurgu yaptığı pek çok konuşmasının yanı sıra "13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak" sözleri de hafızalardaki yerini koruyor. Geçtiğimiz ocak ayında İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları şu an Kemal Bey'in adaylığını onaylayacak noktada değil" sözleri sonrasında Akşener'in talebi üzerine "6'lı masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla" diyerek görevinden istifa etmişti. 

AKŞENER AÇIKLAMA YAPACAK

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bugün 13.30'da Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından Akşener açıklama yapacak. Akşener'in son iddialara yönelik açıklama yapması bekleniyor. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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