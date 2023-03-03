Ankara'da hareketli gece: İYİ Parti Genel Merkezi'ne afiş asıldı, ışıklar geç saatlere kadar yandı

Altılı Masa'nın gerçekleştiği aday belirleme toplantısının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışındaki liderler mutabakat metnini paylaşarak açıklamada bulundu. İYİ Parti Genel Merkezi'ne ise devasa boyutta afiş asıldı.

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Ankara'da hareketli gece: İYİ Parti Genel Merkezi'ne afiş asıldı, ışıklar geç saatlere kadar yandı

Altılı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği kaydedildi.

Akşener, milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile bir araya geldi.

Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde toplantıdayken diğer Altılı Masa'da bulunan liderler mutabakat metnini paylaşarak açıklamada bulundu.

Son açıklama Millet İttifakı'nın adayı olacağı belirtilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gece yarısı 00:52'de geldi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

AFİŞ ASILDI

İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener hariç diğer liderler de mutabakat metnini paylaşarak açıklamada bulunmuştu.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde ise hareketli anlar yaşandı. Binaya, "Ülkemiz ve milletimiz için verilen bu emeğin, tek bir damlasını bile heba etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz." yazılı afiş asıldı.

Ankara'da hareketli gece: İYİ Parti Genel Merkezi'ne afiş asıldı, ışıklar geç saatlere kadar yandı - Resim : 1

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