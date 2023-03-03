Yılmaz Özdil, iktidarın seçim planını açıkladı: Eğer ben Erdoğan’ı tanıyorsam…

Sözcü TV Genel Müdürü Yılmaz Özdil, Sözcü Televizyonu ana haber bülteninde dün gerçekleşen Altılı Masa toplantısını değerlendirdi ve Erdoğan'ın seçimlerle ilgili olası planını açıkladı.

Altılı Masa toplantısı hakkında 'Beklentilerin çok yükseldiğini' açıklayan Özdil, "Beklenti satın alınmış olduğu için bu toplumda hiçbir heyecan yaratmaz. Elbette partinin kendi içinde siyasi hesapları vardır ancak açıklanacak olan adayın toplumda büyük bir heyecan ve coşku yaratması lazım. Toplumu beklentiyle yordular. Bu saatten sonra Altılı Masa Tayyip Erdoğan'ı aday yaparsa sürpriz olur" dedi.

Seçim tarihi ve iktidarın seçim planlarıyla ilgili de konuşan Özdil, "Ben Tayyip Erdoğan'ı tanıyorsam, kendisi hakkında her şey söylenebilir ama seçim kazanma mahareti hakkında hiçbir şey söylenemez, çünkü buna odaklanmayı çok iyi bilen bir insan. Ben Erdoğan'ı tanıyorsam günde 50 kere anket yaptırıyordur." dedi ve Erdoğan'ın seçimleri kazanamayacağını anlaması halinde seçimleri erteleyebileceğini dile getirdi.