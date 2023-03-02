Millet İttifakı'nda hareketli akşam: İsmail Saymaz İYİ Parti koridorlarında konuşulanları aktardı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı bugün, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, aday konusunda anlaşıldığı ve 6 Mart'ta masanın yeniden toplanılacağı belirtilirken; İYİ Partili kimi isimlerin paylaşım ve açıklamaları kulisleri hareketlendirdi.

SAYMAZ İYİ PARTİ KORİDORLARINI AKTARDI

Gazeteci İsmail Saymaz, toplantıda konuşulanları ve İYİ Parti'deki hareketliliği Halk TV canlı yayınında aktardı.

"Temel Karamollaoğlu sözü toplantının başlangıcında sözü Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a veriyor ve o da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getiriyor. Bunun üzerine Meral Akşener başka isimlerin de gündeme geldiğini söyleyip Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine her iki ismin de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanları olduklarını ve görevlerine belediye başkanı olarak devam edeceklerini belirtiyor.

Toplantıda söz alan diğer parti liderleri de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktıklarını belirtiyorlar. Bunun üzerine Akşener söz alarak "Siz partilerinizden yetki aldınız ama ben almadım. Partimin yetkili kurullarğına danışmalıyım" diyor.

Toplantının bitiminde İYİ Parti kurmayları bulundukları yerlerden Ankara'ya doğru harekete geçiyor.

Ancak Akşener dün toplanan partisinin Genel İdare Kurulu toplantısında bu yetkiyi alabilirdi ancak almayı toplantı sonrasına bıraktı. Bu akşam itibariyle İYİ Parti'de alarm var. Hepsi Genel Merkezlerine gidiyorlar.

İYİ Parti'de çok isimle konuştum ve net bir kanaat olduğunu söyleyemem. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı arkasında duruyor. Başaracağız, başaracağız, başaracağız diye twitler atmışlardı. Diğer partilerde de kararlılık var ancak İYİ Parti de karar süreci biraz uzun sürebilir.

Şu an 6'lı masada en uzun iki günü İYİ Parti geçirecek. İYİ Partililerin bir bölümü bu sabah Meral Akşener'in 'Apoletler' konuşmasının etkisi altındaydı. Bir bölümü seçmenlerinin aday olarak Mansur Yavaş'ı tercih ettiğini Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde yüzde 5'lik bir oy kaybına uğrayacaklarını söylüyorlar.

Ancak bu arada bir bölüm İYİ Partili ise Kılıçdaroğlu adına sıcak bakıyor.

Ancak pazartesi günü İYİ Parti netleşmezse masa çoğunlukla Kılıçdaroğlu'nu aday gösterebilir ve İYİ Parti de ne yapacağına sonradan karar verebilir."